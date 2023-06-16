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Происшествия

Целый арсенал изъяли полицейские у жителя Пустошкинского района

Целый арсенал – пистолет «Браунинг», незарегистрированное охотничье ружье, а также патроны разного калибра, 170 граммов тротила и более 400 граммов бездымного пороха изъяли полицейские у жителя Пустошкинского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пустошкинском и Гдовском районах полиция провела мероприятия, в ходе которых были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, тротил и порох, которые хранились незаконно.

Сотрудники полиции по Пустошкинскому району в ходе обыска по уголовному делу в одной из деревень на территории района в доме 64-летнего мужчины обнаружили и изъяли целый арсенал, после чего провели необходимые экспертизы. Возбуждено уголовное дело. Происхождение данного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в настоящее время устанавливается.

Также в одной из деревень Гдовского района при обыске по уголовному делу у 58-летнего уроженца Санкт-Петербурга обнаружили и изъяли незаконно хранившееся помповое охотничье ружье «Ремингтон» с тремя сменными стволами, один из которых нарезной. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

В региональном УМВД напомнили, что санкция части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.

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