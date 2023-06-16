Против ростовского цирка возбудили дело из-за незаконной рекламы в Пскове

18:25, 16 июня 2023, ПАИ

Дело о нарушении закона о рекламе возбудили против ростовского цирка-шапито «Арена Макао», который гастролировал в Пскове весной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского УФАС России.

Было установлено, что для привлечения внимания цирк использовал звуковую рекламу, распространяя её с помощью громкоговорителя на машине, которая разъезжала по городу. На автомобиле также были размещены флаги Российской Федерации.

«Рекламное законодательство запрещает звуковую рекламу с использованием автотранспорта. Кроме того, использование в рекламе государственных символов, таких как флаг, герб, гимн, незаконно», – отметили в ведомстве.

В управлении подчеркнули, что в данном случае ответственность за нарушение закона может понести как рекламодатель – цирк-шапито, так и распространитель – владелец, из автомобиля которого распространялась реклама.

Рассмотрение дела назначено на 19 июня.