Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Против ростовского цирка возбудили дело из-за незаконной рекламы в Пскове

Дело о нарушении закона о рекламе возбудили против ростовского цирка-шапито «Арена Макао», который гастролировал в Пскове весной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского УФАС России.

Фото: пресс-служба Псковского УФАС

Было установлено, что для привлечения внимания цирк использовал звуковую рекламу, распространяя её с помощью громкоговорителя на машине, которая разъезжала по городу. На автомобиле также были размещены флаги Российской Федерации.

«Рекламное законодательство запрещает звуковую рекламу с использованием автотранспорта. Кроме того, использование в рекламе государственных символов, таких как флаг, герб, гимн, незаконно», – отметили в ведомстве.

В управлении подчеркнули, что в данном случае ответственность за нарушение закона может понести как рекламодатель – цирк-шапито, так и распространитель – владелец, из автомобиля которого распространялась реклама.

Рассмотрение дела назначено на 19 июня.

Версия для печати













16 июня 2023

Водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе в Порховском районе
16 июня 2023

Три гранаты и мину обнаружили в Псковском районе
16 июня 2023

Прокурор Великих Лук лично задержал грабителя
16 июня 2023

В Великолукском районе выявили бешеную енотовидную собаку
16 июня 2023

Дом сгорел в Дедовичском районе из-за аварийной работы электросети
16 июня 2023

Водитель трактора пострадал в результате ДТП в Себежском районе
15 июня 2023

Автомобиль горел в Струго-Красненском районе
15 июня 2023

Один подросток утонул в реке Великой, второго спасли

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...