Участок дороги на улице Леона Поземского в Пскове закрыт на восемь дней
Участок проезда в районе здания № 122 на улице Леона Поземского в Пскове закрыт для движения транспорта до 23 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.
Участок дороги закрыт в связи с проведением земляных работ на инженерных сетях водоснабжения.
Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
17 июня 2023
Михаил Ведерников подписал сразу несколько соглашений, направленных на развитие кадрового потенциала
16 июня 2023
Михаил Ведерников прокомментировал расширение сотрудничества правительства региона и РСПП