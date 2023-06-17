Участок дороги на улице Леона Поземского в Пскове закрыт на восемь дней

23:35, 16 июня 2023, ПАИ

Участок проезда в районе здания № 122 на улице Леона Поземского в Пскове закрыт для движения транспорта до 23 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Участок дороги закрыт в связи с проведением земляных работ на инженерных сетях водоснабжения.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.