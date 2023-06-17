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Общество

Борис Елкин поздравил Псковский русский народный хор с 65-летием

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

Глава Пскова Борис Елкин поздравил Псковский русский народный хор с 65-летием. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

«Псковскому русскому народному хору 65! Свой юбилей заслуженный коллектив народного творчества отметил аншлагом! И по-другому быть не могло! Этот хор дал тысячи концертов за свою историю, и ему рукоплескал не один российский и зарубежный город!» – написал Борис Елкин.

Он поздравил хористов и их руководителя Ирину Фёдорову с юбилеем. Особые слова благодарности Борис Елкин посвятил заслуженному работнику культуры России, почётному гражданину города Пскова Николаю Мишукову, который руководил хором более 20 лет.

«Пожелал артистам успехов, новых свершений и таких же полных залов, как сегодня», – заключил Борис Елкин.

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