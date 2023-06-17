Минцифры разработало законопроект о штрафах за утечку персональных данных

09:21, 17 июня 2023, ПАИ

Минцифры РФ разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных граждан, пишет РИА Новости.

В первый раз штраф составит от 5 до 10 миллионов рублей, повторно – до 3 % от оборота, заявил сенатор, зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин.

«За такие утечки, о которых мы, к сожалению, часто слышим, когда утекает более 100 тысяч строк, согласно законопроекту, который разработало Минцифры РФ, предусматриваются штрафы для юридических лиц от 5 до 10 миллионов (рублей)», – сказал сенатор.

Он выразил уверенность, что «закон будет принят в этом году».

