Минцифры разработало законопроект о штрафах за утечку персональных данных
Минцифры РФ разработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечку персональных данных граждан, пишет РИА Новости.
В первый раз штраф составит от 5 до 10 миллионов рублей, повторно – до 3 % от оборота, заявил сенатор, зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин.
«За такие утечки, о которых мы, к сожалению, часто слышим, когда утекает более 100 тысяч строк, согласно законопроекту, который разработало Минцифры РФ, предусматриваются штрафы для юридических лиц от 5 до 10 миллионов (рублей)», – сказал сенатор.
Он выразил уверенность, что «закон будет принят в этом году».
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