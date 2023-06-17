До 30 градусов тепла ожидается завтра в Псковской области

13:28, 17 июня 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 18 июня, сообщает Псковский гидрометцентр. Прогноз погоды опубликовали на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным синоптиков, воскресенье пройдёт преимущественно без осадков. Температура по области ночью от +10 до +15 градусов, днем - от +25 до +30.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 3-8 м/сек. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Атмосферное давление низкое.