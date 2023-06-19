Нетрезвый велосипедист угодил под колёса автомобиля в Псковском районе

12:31, 17 июня 2023, ПАИ

Нетрезвый велосипедист угодил под колёса автомобиля в Псковском районе, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Авария произошла в Псковском районе около деревни Родина. 65-летний велосипедист пересекал проезжую часть по встречной полосе. Двигавшийся в это время по дороге водитель автомобиля Skoda пытался избежать столкновения, однако сделать это ему не удалось. В результате ДТП пострадал велосипедист, его с различными травмами госпитализировали.

По предварительным данным, велосипедист находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают служба медицины катастроф, сотрудники АСС и ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.