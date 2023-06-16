Путин рассказал о спасённых из зоны боевых действий на Украине детях

20:16, 17 июня 2023, ПАИ

Россия спасала жизни и здоровье детей, легально вывозя их из зоны боевых действий на Украине и никогда не мешала воссоединяться им со своими семьями, заявил российский президент Владимир Путин, сообщает «Лента.ру».

«Вывозили целыми детскими домами абсолютно легально, потому что руководители детдомов были законными их представителями», — сказал Путин.

Он также отметил, что Москва никогда не препятствовала воссоединению семей, если родители детей объявлялись.

Ранее президент Сенегала Маки Салл на встрече африканской делегации с Путиным заявил, что условием для диалога между Россией и Украиной является соблюдение устава ООН.