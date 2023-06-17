Фальшивую купюру изъяли полицейские в Пскове

21:43, 17 июня 2023, ПАИ

Фальшивую купюру номиналом тысяча рублей изъяли сотрудники полиции в одном из финансовых учреждений Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, поступила эта фальшивка в выручке с АЗС в посёлке Локня. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

В связи с этим полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Если вы обнаружили поддельную купюру либо стали свидетелем её изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02.