Выставка «Первая встреча» открылась в Пскове

16:57, 18 июня 2023, ПАИ

Выставка студентки Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена Валерии Самойленко «Первая встреча» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

В экспозиции представлено 25 работ (портреты, натюрморты, пейзажи, живопись и графика). Открывая эту выставку, библиотекари отметили, что Валерию Самойленко выпестовали члены псковского художественного объединения «ПсковАРТ». Кроме того, организаторы подчеркнули, что это первая персональная выставка Валерии Самойленко.

«На вернисаже юную псковскую художницу сразу же сравнили с Сальвадором Дали. Заслуженный художник России Николай Москалев сказал, что ему больше всего понравился натюрморт с грушами, которые, как он считает, выписаны почти как у знаменитого испанского сюрреалиста», – отметили в библиотеке.

Учитель русского языка и литературы псковской школы № 12 Ольга Косенкова на это заметила, что «характера Валерии не занимать». Преподаватель рассказала собравшимся, что Валерия Самойленко сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, а на ЕГЭ по литературе набрала почти 90, поэтому у неё был большой выбор, куда пойти после школы. Но эту девочку не так-то легко сбить с намеченного пути, утверждает её школьная учительница, и поскольку она родилась в творческой семье известных псковских художников Ираиды и Николая Самойленко, то и сама решила посвятить себя искусству. А «её необыкновенная порядочность, талант и трудолюбие» обязательно помогут ей добиться успеха, уверена Ольга Косенкова.

Преподаватели школы искусств, кроме того, подчеркнули, что студентка выросла не просто в творческой, а в многодетной семье, а каждая многодетная семья, утверждают они, основываясь на своём богатом педагогическом опыте, – это сложная система. И в таких семьях детям приходится больше стараться, чтобы стать кем-то значительным не только по сравнению со своими родителями, но и на фоне братьев и сестёр. Вот почему эта девочка сформировалась такой целеустремлённой, уверены её педагоги.

Псковский художник Эдуард Шарипов также напомнил собравшимся, что предки Валерии Самойленко жили восточнее, и поэтому очень советовал девушке беречь уральское цветовосприятие, которое сильно отличается от традиционного псковского.

Художник Сергей Михайлов сказал, что в ученических работах студентки, которые выставлены в библиотеке, пока ещё не видно нового искусства, а есть только традиционное, то есть искусство старшего поколения псковских художников.

Сама юная художница всего лишь поблагодарила всех собравшихся за похвалы и сказала, что некоторые из представленных на выставке работ ей тоже нравятся.

Выставка «Первая встреча» продлится в читальном зале библиотеки на Конной до 17 июля.