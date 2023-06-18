Эксперты рассказали, какие запахи привлекают комаров

19:23, 18 июня 2023, ПАИ

О том, какие запахи привлекают комаров и других насекомых, способных навредить человеку, рассказали в центре «Фобос».

Эксперты уточнили, что вылет комаров происходит, когда среднесуточная температура воздуха превышает порог 6–8°, когда устанавливается тёплая и влажная погода и прогревается поверхность водоёмов. В активную фазу (массовый вылет) насекомые вступают при температуре выше 12°. В течение всего сезона они кусают одинаково, однако у них есть суточный пик активности — вечер. В качестве защиты обычно используются москитные сетки и репелленты.

Также комаров неплохо отпугивают некоторые запахи специй и эфирных масел. Западные учёные решили уточнить и выяснить, как определённые ароматы, которые исходят от человека, могут влиять на его привлекательность в качестве жертвы для комаров. Для этого группа исследователей провела в Замбии полевой эксперимент. Была построена «арена для полётов» площадью 20 кв. м. Затем на арену выпустили 200 голодных особей и отслеживали их активность с помощью инфракрасных камер движения.

Во втором эксперименте шесть человек спали в одноместных палатках, расставленных вокруг арены, в течение шести ночей подряд. Палатки были соединены с ареной экранированными алюминиевыми воздуховодами и низкоскоростными вентиляторами, которые направляли запах тела каждого человека из палатки на лётную арену и на посадочную площадку. Помимо записи предпочтений комаров, каждую ночь собирались пробы воздуха из палаток, чтобы охарактеризовать и сравнить 40 различных химических компонентов запаха тела каждого человека.

Учёные обнаружили, что комаров больше всего интересовали люди, тело которых выделяло ароматы карбоновых кислот (вероятно, вырабатываемых кожными микробами); в меньшей степени их привлекали те, у кого был более низкий уровень карбоновых кислот и повышенный уровень эвкалипта (потенциально связанный с диетой человека).

Эвкалиптола (химическое вещество, которое, вероятно, получают из растительных продуктов и ароматизаторов в рационе человека) было очень много в запахе тела наименее предпочтительного человека в когорте из шести человек. Исследователи удивились тому, насколько эффективно на огромной арене комары находили и выбирали между «человеческими блюдами» нужную жертву. Причём предполагается, что насекомых приманивают не отдельные вещества, а смесь компонентов, которые выделяет человек.