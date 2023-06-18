Великолучанина условно лишили свободы за избиение знакомого

08:01, 19 июня 2023, ПАИ

Великолучанина условно лишили свободы за избиение знакомого. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Суд установил, что 27 ноября прошлого года в период времени с 2:40 до 2:46 местный житель подбежал к своему знакомому и ударил его не менее 14 раз кулаками и ногами по ребрам около магазина «Центр цветов» на проспекте Ленина.

Городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении великолучанина. Он обвиняется в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

13 июня городской суд вынес обвинительный приговор. Мужчина признан виновным в совершении вышеуказанного преступления, и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.