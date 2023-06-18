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Происшествия

«Я тебя сейчас зарежу!»: пскович приревновал свою жену к незнакомцу из соцсети

На почве ревности пскович угрожал своей жене убийством из-за незнакомца в соцсети, который добавлялся в список друзей к его супруге. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковского района.

В судебном заседании установлено, что днем 1 декабря 2022 года злоумышленник находился в деревне Конечек Псковского района, где распивал спиртное. Просматривая мобильный телефон супруги, пскович увидел, что незнакомый мужчина в социальной сети «ВКонтакте» просится к ней в список друзей. В результате между супругами возник конфликт. Мужчина схватил со стола на кухне нож, направил его в сторону жены и с намерением вызвать у нее чувство тревоги и беспокойства крикнул ей: «Я тебя сейчас зарежу!», тем самым демонстрируя реальность своих намерений.

Районная прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении 35-летнего псковича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (совершение угрозы убийством при наличии оснований опасаться ее осуществления).

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, назначил виновному наказание в виде 160 часов обязательных работ. 

Приговор суда вступил в законную силу.

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