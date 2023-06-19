Сотрудники МЧС из Псковской области заняли второе место в соревнованиях по волейболу среди команд СЗФО
Сотрудники МЧС из Псковской области заняли второе место на чемпионате по волейболу среди главных управлений МЧС России по Северо-Западному федеральному округу. Финальные игры соревнований и закрытие чемпионата прошли 18 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления.
В чемпионате принимали участие девять команд ведомства из Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Карелии, Коми и Санкт-Петербурга. В течение двух соревновательных дней спортсмены показывали своё мастерство и технику в борьбе за титул чемпиона первенства.
Помимо этого, звание «Самый опытный игрок» досталось Александру Другову из Псковской области. Обладателем звания «Самый полезный игрок» стал Станислав Грудинин, также представляющий Псковскую область.
Сотрудники МЧС из Псковской области заняли второе место в соревнованиях по волейболу среди команд СЗФО
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