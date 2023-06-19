Сотрудники МЧС из Псковской области заняли второе место в соревнованиях по волейболу среди команд СЗФО

13:46, 19 июня 2023, ПАИ

Сотрудники МЧС из Псковской области заняли второе место на чемпионате по волейболу среди главных управлений МЧС России по Северо-Западному федеральному округу. Финальные игры соревнований и закрытие чемпионата прошли 18 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления.

В чемпионате принимали участие девять команд ведомства из Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Карелии, Коми и Санкт-Петербурга. В течение двух соревновательных дней спортсмены показывали своё мастерство и технику в борьбе за титул чемпиона первенства.

Помимо этого, звание «Самый опытный игрок» досталось Александру Другову из Псковской области. Обладателем звания «Самый полезный игрок» стал Станислав Грудинин, также представляющий Псковскую область.