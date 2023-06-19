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Происшествия

Пять юных псковичей на велосипедах получили травмы в ДТП с начала лета

Десять ДТП с участием велосипедистов зарегистрировано в Псковской области с 1 по 18 июня. 11 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе пять детей в возрасте до 16 лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Псковской области.

По данным Госавтоинспекции, наиболее частыми нарушениями велосипедистов, приводящими к ДТП, являются маневрирование перед движущимися транспортными средствами, невыполнение рекомендаций правил дорожного движения о наличии световозвращающих элементов в тёмное время суток, проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение проезжей части по пешеходному переходу, не спешиваясь.

«Уважаемые велосипедисты! Правила дорожного движения – это правила безопасности, их необходимо знать и соблюдать каждому, в том числе и вам. Велосипед – опасный вид транспорта, ДТП для велосипедиста может повлечь серьёзные травмы, в том числе и не совместимые с жизнью. Особую обеспокоенность вызывают несовершеннолетние водители. Юные велосипедисты особенно беспечны и невнимательны. Чтобы уберечь детские жизни, ПДД запрещают выезжать на дороги велосипедистам моложе 14 лет. Дорога – не место для игр, поэтому Госавтоинспекция призывает родителей внимательнее относиться к выбору места для прогулок своих детей. Прежде чем отпускать ребёнка самостоятельно кататься на велосипеде, убедитесь, что он будет это делать в безопасном месте, а не на проезжей части. Не менее важной для безопасности велосипедиста является специальная экипировка: шлем, наколенники и налокотники. Конечно, они не решат всех проблем, но существенно снизят силу удара, а значит и риск травмы при столкновении или случайном падении. Кроме того, позаботьтесь, чтобы одежда у велосипедистов была ярких цветов и оснащена световозвращающими элементами», – обратились к псковичам в Госавтоинспекции.

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