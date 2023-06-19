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Общество

Названы пригодные для купания водоёмы в Псковской области

Качество воды в водоёмах и песка на пляжах в Псковской области оценили сотрудники Роспотребнадзора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

По данным на 16 июня, исследовано 30 проб воды водоёмов на санитарно-химические показатели, 34 пробы – на микробиологические показатели, 33 пробы – на паразитологические показатели и 32 пробы песка в зонах купания.

Водоёмами, которые пригодны для рекреационного водопользования, и где качество песка соответствует требованиям СанПиН признаны: городской пляж на реке Ловать в Великих Луках; река Лусня в Кунье, озеро Жижицкое в деревне Наумово Куньинского района; озеро Узмень в Усвятском районе; озеро Малый Иван в деревне Опухлики у санатория «Голубые озёра» в Невельском районе; река Плюсса в Плюссе; озеро Песчаное в Стругах Красных, река Шелонь в Порхове на Мельничной набережной и в районе Старого городища; река Шелонь в Дедовичах у плотины Псковской ГРЭС; река Полонка в деревне Скново Дновского района.

Напомним, на официально допущенном к эксплуатации пляже несут дежурство спасатели и медицинские работники. Выбор таких мест для купания остается наиболее безопасным.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора напомнили, что заглатывать воду при купании может быть опасно, так как загрязненная вода несёт угрозу заражения гепатитом А, кишечными инфекциями и паразитологическими заболеваниями.

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