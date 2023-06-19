Женщину госпитализировали после ДТП в Великих Луках
Женщину госпитализировали после ДТП в Великих Луках на перекрестке улиц Щорса и Революционной. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».
На перекрестке улиц произошло столкновение автомобилей Кia Rio и ВАЗ-2112, после чего последняя машина протаранила ограждение проезжей части и столб световой опоры.
В результате ДТП пострадала пассажирка ВАЗа, она была госпитализирована в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарно-спасательный отряд Великих Лук, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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