Пьяный водитель учинил ДТП с двумя несовершеннолетними в Себежском районе
30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигаясь во встречном направлении, наехал на 12-летнюю велосипедистку и её 13-летнюю пассажирку. ДТП произошло в 22:35 18 июня на Пролетарской улице в посёлке Идрица Себежского района, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП несовершеннолетних госпитализировали в медучреждение с травмами различной степени тяжести.
По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
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