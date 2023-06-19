Пьяный водитель учинил ДТП с двумя несовершеннолетними в Себежском районе

15:06, 19 июня 2023, ПАИ

30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигаясь во встречном направлении, наехал на 12-летнюю велосипедистку и её 13-летнюю пассажирку. ДТП произошло в 22:35 18 июня на Пролетарской улице в посёлке Идрица Себежского района, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП несовершеннолетних госпитализировали в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.