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Происшествия

Дети закидали прохожего яблоками в Пскове

Дети 9-11 лет в Пскове закидали прохожего яблоками. Об этом пострадавший сообщил в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

 Фото: группа «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

«Уважаемые родители, объясните своим детям, что приставать к другим людям ненормально! Сегодня какие-то ребята возраста 9-11 лет при помощи палок кидались в нас зелёными яблоками, попали в шею. На просьбы прекратить это делать никак не реагировали», – говорится в сообщении.

Подписчик сообщества уточнил, что инцидент произошёл на улице Леона Поземского.

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