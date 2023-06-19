Дети закидали прохожего яблоками в Пскове

14:30, 19 июня 2023, ПАИ

Дети 9-11 лет в Пскове закидали прохожего яблоками. Об этом пострадавший сообщил в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые родители, объясните своим детям, что приставать к другим людям ненормально! Сегодня какие-то ребята возраста 9-11 лет при помощи палок кидались в нас зелёными яблоками, попали в шею. На просьбы прекратить это делать никак не реагировали», – говорится в сообщении.

Подписчик сообщества уточнил, что инцидент произошёл на улице Леона Поземского.