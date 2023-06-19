Маршруты движения общественного транспорта изменятся в Великих Луках

16:23, 19 июня 2023, ПАИ

Маршруты движения общественного транспорта в Великих Луках изменятся с 20 по 25 июня. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.





В связи с временным прекращением движения автотранспорта на участке дороги по улице К. Либкнехта от улицы Некрасова до улицы Пушкина с 9:00 20 июня до 23:00 25 июня изменяется движение общественного транспорта.

Автобусы № 2в, 3, 14, 15 будут следовать по проспекту Октябрьскому в прямом направлении (без заезда на остановку «Драмтеатр» и «Площадь Ленина») и по улице Пионерской – в обратном.

Автобус № 126 – по Октябрьскому проспекту в прямом и обратном направлении (без заезда на остановку «Драмтеатр» и «Площадь Ленина»).