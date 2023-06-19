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Экономика

Производство яиц в Псковской области выросло на 13%

Производство яиц в Псковской области выросло на 13,3%, а молока – на 7,3% в январе-мае этого года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата. 

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 12%. Согласно расчетам, в хозяйствах всех категорий произвели 114,3 тысяч тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 90,2 тысяч тонн молока и 34,8 миллион штук яиц. 

Основными производителями продукции животноводства являются сельскохозяйственные организации. В структуре производства скота и птицы на их долю приходится 99%, молока – 83,6%, яиц – 43,6%.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на конец мая 2023 года самым многочисленным являлось поголовье свиней – 1380,8 тысяч голов. По сравнению с аналогичной датой предыдущего года оно увеличилось на 23,1%. 

Крупного рогатого скота насчитывалось 61,6 тысяч голов, из него почти половина коров – 30,2 тысяч голов. Его поголовье также выросло – на 1,8% (коров – на 1,2%), численность овец и коз составляла 26,3 тысяч голов (сократилась на 9,9%). 

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