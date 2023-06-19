Пенсионерка в Великих Луках сбила двух девушек и врезалась в водомат

16:32, 19 июня 2023, ПАИ

ДТП произошло у дома №2 на проспекте Ленина в Великих Луках. Там 61-летняя водитель автомобиля ВАЗ-2106 наехала на девушек 20 лет и 21 года, которые переходили дорогу по нерегулируемомум переходу. После чего автомобиль протаранил стойку водомата, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате с различными травмами девушек госпитализировали.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великих Лук, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.