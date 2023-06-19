Пенсионерка в Великих Луках сбила двух девушек и врезалась в водомат
ДТП произошло у дома №2 на проспекте Ленина в Великих Луках. Там 61-летняя водитель автомобиля ВАЗ-2106 наехала на девушек 20 лет и 21 года, которые переходили дорогу по нерегулируемомум переходу. После чего автомобиль протаранил стойку водомата, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
В результате с различными травмами девушек госпитализировали.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великих Лук, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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