Полуфинал «Живого пушкинского слова» прошёл в псковском драмтеатре

17:59, 19 июня 2023, ПАИ

Полуфинал открытого регионального конкурса «Живое пушкинское слово», где был определён состав финалистов, прошёл в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Из более чем ста человек на заочном туре эксперты отобрали половину. Почти 50 участников в возрасте от 10 до 65 лет, живущих в Пскове и районах области, выступили в полуфинале перед профессиональным жюри. Выступления чтецов оценили актёры Псковского театра драмы: народный артист России Владимир Свекольников, заслуженный артист России Сергей Попков и номинант национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Овчаренко; наставником для вокалистов стала заведующая музыкальной частью в Псковском театре драмы, педагог по вокалу, лауреат правительственной премии имени Луначарского Елена Обухова.

Члены жюри прокомментировали итоги двух этапов.

«Наши опасения о том, что конкурс может оказаться невостребованным, развенчались. Очень радостно, что к поэзии Пушкина захотели обратиться и дети, и молодёжь, и взрослые. У любого желающего была возможность выступить на сцене драматического, национального театра, рассказать то, что волнует, попробовать свои силы – в этом, я считаю, успех конкурса», – сказал Александр Овчаренко.

«Особенно порадовали младшие: с таким задором, с такой отдачей они выступали – как Пушкин в лицее перед Державиным! Прекрасно, что новое, юное поколение взяло пушкинский флажок и дальше его понесёт», – уточнил Владимир Свекольников.

«Радует, что интерес к поэзии Пушкина существует. Пушкин – это основа нашей культуры, и это надо закладывать с самых маленьких лет. Пушкин действует как лекарство, его поэзия человека очищает. И по лицам полуфиналистов было видно, что поэзия Пушкина, как живительный родничок, питает их души», – отметил Сергей Попков.

«Сегодня был праздник: я купалась в доброй энергетике, в наивности, в красивом звуке – от музыки моего любимого композитора Прокофьева до теперь уже любимого Антона Тарасова [участник, исполнивший авторскую песню на стихи Пушкина. – ПАИ]. Чудо произошло. И дело совсем не в конкурсных условиях, дело в любви к Александру Сергеевичу Пушкину. Мы прикоснулись к его поэзии и доставили друг другу удовольствие», – подчеркнула Елена Обухова.

Напомним, что финалистов ждут занятия с наставниками – тренинги, консультации, мастер-классы. Публичный финал в Пскове состоится 1 июля в парке Строителей.

В Великих Луках этапы конкурса шли параллельно и уже определены имена победителей. Наградой для них, кроме выступления перед многочисленной публикой вместе с наставниками, станет групповая поездка в Санкт-Петербург с экскурсией по городу и посещением музея-квартиры А. С. Пушкина.

Организатор конкурса: Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ.

Операторы – Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, Великолукский драматический театр. Партнёры – комитет по культуре Псковской области, управление культуры администрации Пскова, комитет культуры администрации города Великие Луки.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».