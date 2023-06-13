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Общество

Определены участники конкурса «Живое пушкинское слово»

Отборочный этап конкурса «Живое пушкинское слово» завершился в Пскове и Великих Луках. Всего на конкурс поступило более 120 заявок. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении Союза театральных деятелей.

Фото: Псковское отделение Союза театральных деятелей

Конкурс проходит в несколько этапов. Экспертный совет принимал заявки до 7 июня в Пскове и до 5 июня в Великих Луках в двух номинациях: «Декламация» и «Вокальное исполнение». Уже сейчас определился предварительный состав участников. В Пскове 17 июня пройдёт полуфинал конкурса, в ходе которого эксперты-наставники сформируют команды для подготовки исполнителей к финалу. В июле в двух городах состоится публичный финал конкурса.

Отметим, что наставниками, которые будут готовить конкурсантов к финалу, выступят народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженный артист РФ Сергей Попков, артисты Александр Овчаренко, Ирина Кругленко, Никита Шатов, Денис Кучерявый, заведующая музыкальной частью в Псковском театре драмы Елена Обухова.

Наградой для победителей конкурса станет групповая поездка в Санкт-Петербург с экскурсией по городу и посещением музея-квартиры А. С. Пушкина. «Осенью финалисты выступят с литературно-музыкальной программой, которая объединит профессиональных артистов и победителей конкурса и станет зрелищным городским мероприятием в Пскове», – отметили в региональном отделении Союза театральных деятелей.

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