Жительница Новоржева вышла в финал конкурса «Живое пушкинское слово»

19:10, 19 июня 2023, ПАИ

Преподаватель детской школы искусств им. Бориса Трояновского Анна Тарасова вышла в финал конкурса «Живое пушкинское слово», сообщили ПАИ в редакции газеты «Земля Новоржевская».

«Нас в полуфинале было девять человек. И всех взяли. У меня наставником будет народный артист РФ Владимир Степанович Свекольников. Пройдём три занятия, затем мастер-класс с наставником, и 1 июля – финал», – очень коротко сразу после завершения псковского полуфинала сообщила Анна. По её словам, остальные участники все доброжелательные и сама атмосфера – тоже.

«Кто-то приехал поучиться, а кто-то – поделиться опытом. Были студенты, преподаватели, библиотекари. Всё как-то прошло без напряжения. Мне понравилось», – отметила Анна.

«Живое пушкинское слово» – открытый творческий конкурс исполнения стихов Пушкина, в котором могут принять участие все желающие жители Псковской области. Наградой для победителей станет групповая поездка в Санкт-Петербург с экскурсией по городу и посещением музея-квартиры А. С. Пушкина.

Осенью финалисты выступят с литературно-музыкальной программой, которая объединит профессиональных артистов и победителей конкурса и станет зрелищным городским мероприятием в Пскове. Организатором конкурса выступает Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».