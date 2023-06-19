Серебряные медали выиграли спортсменки из Печор

21:30, 19 июня 2023, ПАИ

Печорские теннисистки приняли участие в соревнованиях в Великом Новгороде, сообщает газета «Печорская правда». 17 и 18 июня в Великом Новгороде прошли соревнования по настольному теннису «Кубок Новгородского кремля».

Юные печорские теннисисты из спортклуба «Дружина Довмонта» продемонстрировали отличные умения и волю к победе. В одиночном разряде Анастасия Ильина, Андрей Зыков и Владислав Ильин сумели одержать победу, что позволило ребятам набрать рейтинговые очки.

В первый день турнира Владислав не оставил шансов сильному сопернику, которого удаётся обыграть немногим.

Но настоящим прорывом можно считать результат Анастасии Зыковой и Анастасии Ильиной. Дуэт печерянок сумел последовательно выбить из турнирной сетки мастеровитых оппонентов из Пскова, Великого Новгорода и Новгородской области. Печорские девушки вышли в финал женского парного турнира, где уступили хозяйкам турнира – новгородкам Наталье Бородачёвой и Елизавете Фёдоровой.

После перипетий первого кубкового дня спортсменок ожидала культурная программа – прогулка по древнему Великому Новгороду.

Отметим, что участие приняли 68 спортсменов из Санкт-Петербурга, а также из Псковской, Новгородской и Тверской областей.

