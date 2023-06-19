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Общество

Ремонт тротуара производят в Новосокольниках

Ремонт тротуара на улице Тихмянова в Новосокольниках ведётся в рамках государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы», сообщила газета «Новосокольнический край».

Фото газеты «Новосокольнический край»

На аукцион по определению подрядчика было подано три заявки. В результате торгов победителем признано ООО «Рельеф».

Как сообщила председатель комитета по градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации района Вера Шмаркова, ремонт проведут на площади более 2 000 квадратных метров. Будут благоустроены участки тротуаров с обеих сторон проезжей части от Садовой до пересечения с Ленинградской.

«При проведении работ и заказчики, и строители стараются учесть все моменты для предотвращения возможного подтопления территории детского сада и другие вопросы», – отметила Вера Шмаркова.

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