Ремонт тротуара производят в Новосокольниках

22:05, 19 июня 2023, ПАИ

Ремонт тротуара на улице Тихмянова в Новосокольниках ведётся в рамках государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы», сообщила газета «Новосокольнический край».

На аукцион по определению подрядчика было подано три заявки. В результате торгов победителем признано ООО «Рельеф».

Как сообщила председатель комитета по градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству администрации района Вера Шмаркова, ремонт проведут на площади более 2 000 квадратных метров. Будут благоустроены участки тротуаров с обеих сторон проезжей части от Садовой до пересечения с Ленинградской.

«При проведении работ и заказчики, и строители стараются учесть все моменты для предотвращения возможного подтопления территории детского сада и другие вопросы», – отметила Вера Шмаркова.