ВИДЕО. Ввоз свыше 35 кг наркотиков пресекли псковские сотрудники ФСБ

08:24, 20 июня 2023, ПАИ

Контрабанду наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере пресекли сотрудники УФСБ России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате проведенных сотрудниками УФСБ России по Псковской области оперативно-разыскных мероприятий при попытке провоза на территорию России через пункт пропуска «Шумилкино» крупной партии наркотических средств и психотропных веществ с целью их дальнейшего незаконного сбыта был задержан гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Эстонии.

В ходе досмотра его автомобиля в специально оборудованных тайниках сотрудники ведомства обнаружили и изъяли из незаконного оборота свыше 18 килограмм амфетамина и более 17 килограмм гашиша, что в соответствии с законодательством Российской Федерации составляет особо крупный размер.

Псковский областной суд признал фигуранта виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов в особо крупном размере) и части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере).

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.