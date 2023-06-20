В Роспотребнадзоре дали советы по выбору мороженого

08:16, 20 июня 2023, ПАИ

Критерии выбора мороженого перечислили специалисты Роспотребнадзора. Перед покупкой они посоветовали потребителям внимательно рассматривать этикетку.

Как отмечают специалисты, мороженое подразделяется на несколько видов в зависимости от массовой доли молочного жира, входящего в состав продукта. Мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром». В зависимости от массовой доли молочного жира, входящего в состав продукта, выделяют следующие виды мороженого: молочное – не более 7,5% молочного жира; сливочное – 8-11,5% молочного жира; пломбир – не менее 12% молочного жира; кисломолочное – не более 7,5% молочного жира; с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) – не более 12% м. д. молочного жира.

На качественном мороженом обязательно должен быть указан вес продукции в граммах, поскольку объем в миллилитрах не отражает фактическую массу мороженого. На упаковке мороженого обязательно должны быть указаны: состав, производитель, дата изготовления, срок и температура хранения. Если обертка или этикетка на продукте размыта или стерта, от покупки такого товара лучше отказаться.

Качественное мороженое должно быть равномерно окрашено. «Оттенки белого» зависят от процента жирности: чем он выше, тем «желтее» цвет. Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой неоднородного цвета, — это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем. Исключение составляют виды мороженого с послойным внесением нескольких натуральных красителей, создающих заданный производителем рисунок.