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Псковские курсанты стали призёрами всероссийской военизированной эстафеты

Курсанты Псковского филиала университета ФСИН России побывали в Рязани, где в Академии ФСИН России приняли участие в военизированной эстафете среди образовательных организаций ФСИН России, которая состоялась в рамках всероссийского межвузовского научно-практического семинара-конкурса профессионального мастерства по тактико-специальной подготовке «Готов к служебно-боевой деятельности в правоохранительных органах». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

«Псковские курсанты показали хорошие навыки и умения в области военной топографии, преодоления различных преград с помощью подручных средств, использования средств индивидуальной защиты, а также успешно продемонстрировали действия в условиях сближения с преступниками и имитации боя в тактическом порядке, метании гранат на точность и знании основ тактической медицины», – рассказали в пресс-службе.

По итогам мероприятия команда курсантов Псковского филиала университета ФСИН России заняла второе место.

Отметим, что в проведении мероприятия были задействованы сотрудники отдела специального назначения УФСИН России по Рязанской области «Росич» и бронетехника этого подразделения.

Псковских курсантов к всероссийской эстафете готовили преподаватели кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала университета.

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