До +30 градусов ожидается сегодня в Псковской области

09:04, 20 июня 2023, ПАИ

20 июня в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Псковский гидрометцентр. Прогноз погоды опубликовали в официальном Telegram-канале региона.

Ожидается ветер восточных направлений, днём умеренный, ночью слабый. Температура днём будет от +25 до +30, ночью — от+7 до +12.



В Пскове температура днём составит от +28 до +30, ночью — от +9 до +11. В Великих днём будет от +27 до +29, ночью — от +8 до +10.

