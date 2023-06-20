Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До +30 градусов ожидается сегодня в Псковской области

20 июня в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Псковский гидрометцентр. Прогноз погоды опубликовали в официальном Telegram-канале региона.

Фото: Изборский музей

Ожидается ветер восточных направлений, днём умеренный, ночью слабый. Температура днём будет от +25 до +30, ночью — от+7 до +12.      
                                                                                  
В Пскове температура днём составит от +28 до +30, ночью — от +9 до +11. В Великих днём будет от +27 до +29, ночью — от +8 до +10.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 июня 2023

Серебристые облака над Псковским кремлём запечатлел астроном-любитель
20 июня 2023

Псковские курсанты стали призёрами всероссийской военизированной эстафеты
20 июня 2023

До +30 градусов ожидается сегодня в Псковской области
20 июня 2023

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору мороженого

20 июня 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Эногастрономическая ярмарка в Пскове. День третий
20 июня 2023

ВИДЕО. XXVII Международная встреча воздухоплавателей завершилась
19 июня 2023

ФОТО. В заповедных местах Пушкиногорья
19 июня 2023

ВИДЕО. Звезда псковской гусельной музыки готовится к поступлению в Москву

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...