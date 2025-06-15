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Общество

Кольцевая велогонка проходит на улицах Пскова

Кольцевая велогонка проходит в Пскове сегодня, 15 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

  • ​Кольцевая велогонка проходит на улицах Пскова
    Фото: Фото: ПАИ
  • ​Кольцевая велогонка проходит на улицах Пскова
    Фото: Фото: ПАИ
  • ​Кольцевая велогонка проходит на улицах Пскова
    Фото: Фото: ПАИ
  • ​Кольцевая велогонка проходит на улицах Пскова
    Фото: Фото: ПАИ
  • ​Кольцевая велогонка проходит на улицах Пскова
    Фото: Фото: ПАИ

Соревнование проходит на улицах города и является завершающим событием фестиваля, посвящённого Дню России.

Всероссийские соревнования по велоспорту среди юношей 15–16 лет, а также посвящённые Дню России областной Кубок и городское первенство на призы победителя велогонки мира Юрия Захарова проводят в Псковской области с 13 июня.

Напомним, что посвящённое Дню России первенство Пскова по велосипедному спорту на призы МСМК, чемпиона Советского Союза, победителя велогонки мира Юрия Захарова организуют ежегодно.

Ранее сообщалось, что в Пскове временно ограничат движение из-за велосоревнований.

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