Кольцевая велогонка проходит на улицах Пскова

12:10, 15 июня 2025, ПАИ

Кольцевая велогонка проходит в Пскове сегодня, 15 июня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ



Фото: Фото: ПАИ









Соревнование проходит на улицах города и является завершающим событием фестиваля, посвящённого Дню России.

Всероссийские соревнования по велоспорту среди юношей 15–16 лет, а также посвящённые Дню России областной Кубок и городское первенство на призы победителя велогонки мира Юрия Захарова проводят в Псковской области с 13 июня.

Напомним, что посвящённое Дню России первенство Пскова по велосипедному спорту на призы МСМК, чемпиона Советского Союза, победителя велогонки мира Юрия Захарова организуют ежегодно.

Ранее сообщалось, что в Пскове временно ограничат движение из-за велосоревнований.