В Псковской области 100 молодых специалистов создают единый туристический маршрут по древним городам России

12:10, 15 июня 2025, ПАИ

Второй заезд всероссийского проекта «Истоки.Школа» – «Древние города» проходит на базе круглогодичного молодёжного историко-культурного центра «Истоки» в Печорах с 13 по 17 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе круглогодичного молодёжного образовательного историко-культурного центра «Истоки».

100 молодых профессионалов из разных регионов страны – историки, краеведы, специалисты по туризму и развитию территорий – участвуют в проекте.

Главная задача участников – разработать авторские туристические маршруты, основанные на истории, культуре и духовных традициях малых древних городов России. Эти маршруты войдут в единый ресурс и станут частью федеральных и региональных турпрограмм в рамках партнёрства с программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».

Директор Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова рассказала, что организаторы ожидают создания около девяти маршрутов, охватывающих более 25 населённых пунктов.

Она отметила, что проекты создаются не в кабинетах, а в живом взаимодействии, что позволяет привлечь туристов, укрепить локальную идентичность и способствовать развитию регионов. Программа заезда посвящена четырём ключевым темам: историко-культурному богатству малых городов и их туристической привлекательности, духовному наследию исторических мест, значению туризма для экономического развития, а также роли общественных инициатив и совместной работы разных структур в устойчивом развитии территорий.

Особенностью проекта стал семейный формат: в заезде участвуют 11 семей с детьми, для которых организована отдельная образовательная программа с мастерскими и экскурсиями. Каждому ребёнку в подарок вручили деревянную лошадку – символ семейного пути к истокам.

В рамках заезда также участвуют выпускники Псково-Печерской семинарии, которые обсуждают духовные и культурные смыслы, а их наставники проводят полевые исследования для создания методических рекомендаций по организации подобных проектов.