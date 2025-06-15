Губернатор Михаил Ведерников поздравил медицинских работников области с профессиональным праздником

13:32, 15 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех, кто трудится в системе здравоохранения региона, с Днём медицинского работника в своём телеграм-канале.

В своём обращении он выразил благодарность за труд, верность призванию, милосердие и профессиональное развитие.

Глава региона отметил, что благодаря поддержке президента России и правительства страны, а также реализации национальных проектов, в прошлом году в Псковской области было отремонтировано 12 медицинских учреждений, а на закупку современного оборудования направлено более 600 миллионов рублей.

«Эту важную работу мы будем продолжать и дальше – чтобы наши доктора работали в современных и комфортных условиях, а жители региона получали квалифицированную медицинскую помощь. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия! Продолжайте дарить людям здоровье, спокойствие и поддержку!» – обратился Михаил Ведерников к работникам системы здравоохранения.

Также губернатор в преддверии Дня медицинского работника вручил врачам региональные награды.