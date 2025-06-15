В Пскове и Великих Луках мошенники обманули жителей на сумму свыше 600 тысяч рублей

11:01, 15 июня 2025, ПАИ

Злоумышленники обманным путём завладели денежными средствами нескольких жителей Пскова и Великих Лук на общую сумму более 600 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, мошенники звонили жителям региона, представляясь сотрудниками различных служб и ведомств, и под предлогом предотвращения незаконных списаний с банковских счетов вводили собеседников в заблуждение, после чего похищали их сбережения.

Некоторым жителям аферисты обещали дополнительный заработок в Сети, что также стало поводом для обмана. В результате доверчивые люди лишились в общей сложности свыше 600 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, ведётся расследование.

Ранее сообщалось, что названы сферы, в которых мошенники чаще всего создают фишинговые сайты.