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Общество

В Пскове временно ограничат движение из-за велосоревнований

Движение транспорта временно ограничили в связи с проведением первенства по велосипедному спорту с 10:00 до 15:00 15 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В связи с проведением посвящённого Дню России первенства по велосипедному спорту на призы победителя велогонки мира Юрия Захарова ограничения ввели на улице Гражданской (от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса), на улице Яна Фабрициуса (от Гражданской до Кузнецкой), на улице Кузнецкой (от площади Победы до улицы Спортивной), на улице Спортивной (на всём её протяжении).

Вдоль маршрута соревнований также запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

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