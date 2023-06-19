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Политика

Более трёх тысяч псковских медиков получают специальную соцвыплату

С начала 2023 года отделение СФР по Псковской области назначило специальную социальную выплату 3 308 медицинским работникам на общую сумму 113,96 миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Новую меру поддержки установило правительство с января этого года. На сегодняшний день в области под её реализацию попадает 26 медицинских организаций.

Специальная социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.

Социальный фонд выступает оператором выплаты, при этом её оформление происходит на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца медицинские учреждения региона формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию в ОСФР по Псковской области. В реестре, наряду со сведениями о работнике, также указывается сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана.

«Для получения специальной социальной выплаты каждому медицинскому работнику не нужно подавать заявление и иные документы. С целью оперативного взаимодействия от отделения СФР по Псковской области за каждым медучреждением закреплён персональный менеджер, который взаимодействует с бухгалтерской службой для своевременного предоставления реестров и запроса дополнительной информации», — отметила управляющая отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова.

Отметим, региональное отделение СФР перечисляет деньги в течение семи рабочих дней после того, как медицинская организация представляет в фонд корректный реестр работников. Средства переводятся на счёт, реквизиты которого Социальному фонду также представляет медорганизация.

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