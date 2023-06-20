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Происшествия

Псковичка украла продукты из магазина

В Пскове росгвардейцы задержали 58-летнюю женщину, которая похитила продукты из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Так, экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Коммунальной сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали местную жительницу, которая похитила из торгового зала продукты питания на сумму 1700 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.

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