В псковской поликлинике напомнили правила помощи при солнечных ожогах

13:34, 20 июня 2023, ПАИ

Долгое нахождение под ультрафиолетовыми лучами может стать причиной серьёзных ожогов, предупредили врачи Псковской городской поликлиники. Правила первой помощи при ожогах опубликованы в Telegram-канале медучреждения.

Если вы обгорели, в первую очередь необходимо уйти с солнца в тень и закрыть повреждённые места футболкой или полотенцем. Далее следует выпить прохладной воды или тёплого чая, чтобы восполнить водный баланс, после чего намазать обгоревший участок увлажняющим кремом или средством от ожогов, например пантенолом.

«Если поднялась температура, то поможет жаропонижающий или противовоспалительный препарат. В этом случае посещение врача обязательно, так как может нарушиться работа сердечно-сосудистой системы <...>. Если ожог настолько сильный, что на коже появились волдыри, нужно быть ещё более внимательным: не сдирать кожу, не мазаться сметаной и не делать компрессы из кисломолочной продукции», — отметили медики.

Чтобы избежать ожогов, псковичам порекомендовали лучше увлажнять кожу и пользоваться солнцезащитным кремом даже в пасмурную погоду.