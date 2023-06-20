Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Об умных объектах и безопасном городе рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка

Два крупных социально значимых проекта реализуются Сбербанком на территории Псковской области. Об этом рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец в эфире программы «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде» в Пскове (88.3 FM).

По его словам, совместно с правительством региона Сбер принимает участие в реализации проекта по строительству школы на Запсковье. «С прошлого года проходит различные стадии согласования и реализации проект по строительству школы в городе Пскове на принципах государственно-частного партнерства», – отметил Владимир Компаниец.

Фото ПАИ

Управляющий пояснил, что банк в этом случае выступает финансирующей стороной, государство - заказчиком, а инвестор – тем лицом, которое осуществляет эту стройку. «Если бы, как раньше, это организовывалось только за счет государственных средств, их бы хватало на возведение небольшого количества школ в России. А при подключении банковского мультипликатора можно одномоментно возводить школы десятками. Поэтому достаточно молодой механизм финансирования ГЧП активно используется в России», – пояснил он.

Концессионное соглашение на строительство школы между Псковской областью и ООО «Прошкола №52» было заключено в декабре прошлого года. Сбербанк прорабатывает участие в проекте в качестве кредитора инвестора – компании ООО «Прошкола № 52».

По его словам, благодаря реализации этого проекта, до конца 2024 года на пересечении улиц Юности и Инженерной появится современная школа, оснащенная по последнему слову техники. «Любая школа может стать «умным» объектом. Такой объект сам создает удобную температуру в помещении, причем не переплачивая за электричество. Он умеет обращаться летом с кондиционером, зимой – с отоплением, с освещением, имеет безопасный код доступа», – рассказал он.

Другой проект, который реализуется при участии Сбера, – «Безопасный город». В первом и втором кварталах 2022 года Псковским отделением ПАО Сбербанк совместно с правительством региона проведены работы по модернизации системы видеонаблюдения в Пскове. «Сейчас безопасность приобретает совершенно другие очертания. Любой человек заинтересован в том, чтобы существовать в безопасной среде. В нашем городе в многолюдных местах располагаются видеокамеры, которые позволяют проводить идентификацию, разыскивать преступников, предупреждать совершение неких преступлений, проводить поиск пропавших людей», – рассказал он.

Владимир Компаниец подчеркнул, что суть работы экосистемы Сбера заключалась в создании единой биометрической платформы идентификации, к которой также была подключена платформа по распознаванию номеров автомобилей. «Была проведена существенная работа. И могу точно сказать, что с прошлого года в нашем городе стало жить безопаснее. Работа в этом направлении ведется постоянно», – подчеркнул он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 июня 2023

Первый день форума «Я в движении» проходит в Островском районе
20 июня 2023

В псковской поликлинике напомнили правила помощи при солнечных ожогах
20 июня 2023

На пересечении улиц Коммунальной и Юбилейной в Пскове отключили светофор

20 июня 2023

Более 70 активистов «Движения первых» участвуют в форуме в Островском районе
20 июня 2023

На «Госуслугах» начался приём документов в вузы
20 июня 2023

Об умных объектах и безопасном городе рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка
20 июня 2023

Педагог-робототехник ПсковГУ презентовал свой проект на ПМЭФ
20 июня 2023

Как и где быстро сделать чек-ап, обсудят в медиацентре правительства Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...