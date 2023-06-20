Об умных объектах и безопасном городе рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка

12:21, 20 июня 2023, ПАИ

Два крупных социально значимых проекта реализуются Сбербанком на территории Псковской области. Об этом рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец в эфире программы «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде» в Пскове (88.3 FM).

По его словам, совместно с правительством региона Сбер принимает участие в реализации проекта по строительству школы на Запсковье. «С прошлого года проходит различные стадии согласования и реализации проект по строительству школы в городе Пскове на принципах государственно-частного партнерства», – отметил Владимир Компаниец.

Управляющий пояснил, что банк в этом случае выступает финансирующей стороной, государство - заказчиком, а инвестор – тем лицом, которое осуществляет эту стройку. «Если бы, как раньше, это организовывалось только за счет государственных средств, их бы хватало на возведение небольшого количества школ в России. А при подключении банковского мультипликатора можно одномоментно возводить школы десятками. Поэтому достаточно молодой механизм финансирования ГЧП активно используется в России», – пояснил он.

Концессионное соглашение на строительство школы между Псковской областью и ООО «Прошкола №52» было заключено в декабре прошлого года. Сбербанк прорабатывает участие в проекте в качестве кредитора инвестора – компании ООО «Прошкола № 52».

По его словам, благодаря реализации этого проекта, до конца 2024 года на пересечении улиц Юности и Инженерной появится современная школа, оснащенная по последнему слову техники. «Любая школа может стать «умным» объектом. Такой объект сам создает удобную температуру в помещении, причем не переплачивая за электричество. Он умеет обращаться летом с кондиционером, зимой – с отоплением, с освещением, имеет безопасный код доступа», – рассказал он.

Другой проект, который реализуется при участии Сбера, – «Безопасный город». В первом и втором кварталах 2022 года Псковским отделением ПАО Сбербанк совместно с правительством региона проведены работы по модернизации системы видеонаблюдения в Пскове. «Сейчас безопасность приобретает совершенно другие очертания. Любой человек заинтересован в том, чтобы существовать в безопасной среде. В нашем городе в многолюдных местах располагаются видеокамеры, которые позволяют проводить идентификацию, разыскивать преступников, предупреждать совершение неких преступлений, проводить поиск пропавших людей», – рассказал он.

Владимир Компаниец подчеркнул, что суть работы экосистемы Сбера заключалась в создании единой биометрической платформы идентификации, к которой также была подключена платформа по распознаванию номеров автомобилей. «Была проведена существенная работа. И могу точно сказать, что с прошлого года в нашем городе стало жить безопаснее. Работа в этом направлении ведется постоянно», – подчеркнул он.