Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Опочке

13:31, 20 июня 2023, ПАИ

Нетрезвого водителя остановили сотрудники Госавтоинспекции в Опочке. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 19 июня у дома на улице Коммунальной был остановлен автомобиль «Форд Фокус». В ходе проверки выяснилось, что машиной управлял нетрезвый 34-летний местный житель. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в состоянии алкогольного опьянения в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.