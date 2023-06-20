Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Опочке
Нетрезвого водителя остановили сотрудники Госавтоинспекции в Опочке. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Утром 19 июня у дома на улице Коммунальной был остановлен автомобиль «Форд Фокус». В ходе проверки выяснилось, что машиной управлял нетрезвый 34-летний местный житель. Обстоятельства произошедшего выясняются.
В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в состоянии алкогольного опьянения в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.
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