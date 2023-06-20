Более 40 многодетных семей в Псковской области претендуют на звание лучших

14:18, 20 июня 2023, ПАИ

Более 40 многодетных семей Псковской области претендуют на звание лучших. Заседание совета, в ходе которого были рассмотрены заявки участников регионального конкурса многодетных семей, состоялось под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой 20 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства области.

«Дело очень ответственное и приз существенный», — подчеркнула Вера Емельянова и призвала каждого участника совета принимать решение взвешенно.

В ходе отбора члены совета ознакомились с заявками и презентациями участников. В этом году на звание лучших претендовали более 40 семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей.

В своих визитках участники рассказывали об особенностях своих семей, хобби каждого домочадца и совместных увлечениях.

Жюри конкурса, в свою очередь, оценивало трудовую и воспитательную деятельность родителей, а также успехи детей в учебе, спорте и творчестве. Отдельное внимание уделялось социальной ответственности семей и их активности в общественной работе. Кроме того, учитывались отзывы о семье со стороны общественности и рекомендации местных властей. Немаловажным фактором выступала и нуждаемость участников в транспорте.

«Окончательные итоги конкурса будут подведены в ближайшее время», — отметили в правительстве.

Напомним, по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в этом году победителями будут названы десять семей. И каждая получит в подарок от правительства региона вместительный автомобиль.