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Происшествия

Контрабанду сигарет на полмиллиона рублей пресекли псковские таможенники

На российско-латвийской границе пресекли незаконный вывоз табачной продукции стоимостью полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба Псковской таможни.

Сотрудники таможенного поста ЖДПП Посинь и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в Себежском районе обнаружили в вагоне с пшеницей 8 700 пачек белорусских сигарет различных марок.

При совместном осмотре состава, следующего в Латвию, сотрудники контролирующих служб обнаружили в вагоне с пшеницей 19 прямоугольных брикетов, перетянутых пленкой. В результате таможенного досмотра выявлено незаконное перемещение сигарет с акцизными марками Республики Беларусь.

Предварительная стоимость табачных изделий превышает 500 тысяч рублей. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров).

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