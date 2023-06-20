Контрабанду сигарет на полмиллиона рублей пресекли псковские таможенники

14:39, 20 июня 2023, ПАИ

На российско-латвийской границе пресекли незаконный вывоз табачной продукции стоимостью полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба Псковской таможни.

Сотрудники таможенного поста ЖДПП Посинь и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в Себежском районе обнаружили в вагоне с пшеницей 8 700 пачек белорусских сигарет различных марок.

При совместном осмотре состава, следующего в Латвию, сотрудники контролирующих служб обнаружили в вагоне с пшеницей 19 прямоугольных брикетов, перетянутых пленкой. В результате таможенного досмотра выявлено незаконное перемещение сигарет с акцизными марками Республики Беларусь.

Предварительная стоимость табачных изделий превышает 500 тысяч рублей. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров).