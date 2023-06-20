Управляющий Псковским Сбером назвал три выгодных способа накопления средств

14:54, 20 июня 2023, ПАИ

Управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец в эфире программы «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове назвал три выгодных способа накопления денежных средств.

По его словам, самый простой способ накопления – вклады и депозиты. «Самый простой совет: вы получаете заработную плату на пластиковую карту – не держите всю сумму на карте. Переместите ее на вклад, а на карте оставляйте сумму, которая нужна на расходы в течение трех-пяти дней. На вкладе «Управляй+» деньги будут лежать и приносить некоторый процент каждый месяц. То есть такая совершенно пассивная прибавка к заработной плате», – пояснил он.

При этом не нужно ждать срока окончания вклада, чтобы снять часть денег. Пополнять и снимать деньги можно до неснижаемого остатка в любое время, проценты при этом сохранятся. Начисленные проценты можно снять или перечислить на карту или оставлять на вкладе, тогда они прибавляются к общей сумме и увеличивают доход в следующих периодах.

В случае если клиент обладает большой суммой денежных средств, можно рассмотреть вариант вложения их в облигации. «Облигации, как правило, имеют процент более высокий, чем депозит. Но, конечно, нужно смотреть, кто эмитент и брать облигации надежных компаний. Государственные банки, например Сбер, регулярно размещают облигационные займы, которыми можно пользоваться. Помните, еще в советское время были облигации 50–100 рублей государственного займа? Этот инструмент вернулся на наш рынок и может составить хорошую конкуренцию депозитам и вкладам», – сказал Владимир Компаниец.

Еще один пассивный способ накопления денежных средств доступен разным категориям людей. «Если мы тратим наличные денежные средства – это просто расход наличных. Если мы тратим деньги с карты, то чаще всего возвращается кешбэк. Я расскажу про программу Сбера «Спасибо от Сбербанка». Я всегда заправляюсь на любой заправке с картой Сбербанка – какой-то процент мне возвращается в форме бонусов «спасибо». Эти бонусы на специальном счете накапливаются. При помощи их заказываю, например, в Сбермаркете продукцию, в Сбераптеке, и могу 99% своего счета оплатить этими бонусами. Тоже экономия, и особо делать ничего не нужно для этого», – рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка, добавив, что для некоторых категорий, например для пенсионеров, кешбэк по программе «Спасибо от Сбербанка» может быть выше.