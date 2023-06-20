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Происшествия

Фельдшер в Псковской области подделала документы о вакцинации семерых пациентов

Фельдшер в Псковской области подделала документы о вакцинации семерых пациентов. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

С 1 июля по 10 сентября 2021 года подсудимая, являясь заведующей Краснополянским фельдшерско-акушерским пунктом Новосокольнической межрайонной больницы, на основании копий документов семерых граждан заполнила учетно-отчетные документы о вакцинации каждого I и II компонентами вакцины «Гам-КОВИД-Вак» стоимостью 476 рублей за каждый компонент. В итоге прививки сделаны не были, а фельдшер получила 38 тысяч рублей за подделку документов. Деньги она разделила с подельником, который предоставил документы на семерых пациентов. Уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство.

Неиспользованные ампулы с вакциной подсудимая утилизировала, чем причинила комитету по здравоохранению Псковской области ущерб на сумму более 6 000 рублей. 

В результате семь человек получили сертификаты о пройденной вакцинации, которые позволяли ходить на работу и посещать общественные места.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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