В Гдовском районе откроются два новых ФАПа

22:14, 20 июня 2023, ПАИ

Два новых фельдшерско-акушерских пункта в ближайшее время откроются на территории сельского поселения «Полновская волость» Гдовского района, сообщила газета «Гдовская заря».

В июне был произведён монтаж модульных частей в указанных деревнях. Впереди отделочные работы и привязка новых объектов строительства к системам водоотведения и канализации.

Отапливаться новые ФАПы будут с помощью электричества: в проекте предусмотрены электроконвекторы. Это значит, что можно забыть о печках: в помещениях всегда будет комфортная температура. Вся начинка фельдшерско-акушерского пункта — от труб и болтиков до сантехники — предусмотрена проектом.

На данный момент фельдшерско-акушерский пункт в деревне Партизанская находится в старом здании бывшего административного здания. Условия работы спартанские, но теперь уже ожидание новой жилплощади придаёт сил фельдшеру со стажем Валентине Петровой.

Ждёт новоселья и коллектив фельдшерско-акушерского пункта в деревне Первомайская. Здесь работают опытные медики Надежда Кузнецова и Марина Манзырева. Пока они принимают пациентов в здании, расположенном у школы и детского сада, но с нетерпением ждут переезда.

Эти изменения стали возможны благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в рамках инициативы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».