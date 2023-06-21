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Общество

В Совфеде предложили способ идентификации клиентов банков с помощью видеоконференции

Сенаторы из Совета Федерации предложат Правительству России проработать совместно с Центробанком возможность распознания клиентов банков с использованием видеоконференции. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на проект постановления палаты по итогам «правительственного часа» с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая выступит на Совфеде сегодня.

В документе сенаторы предлагают «совершенствование законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части закрепления возможности установления в рамках экспериментального правового режима специального регулирования, позволяющего проводить идентификацию клиента с использованием технологии видео-конференц-связи».

Помимо этого, предполагается, что после реализации проекта введут «страхование гражданской ответственности владельцев объектов массового пребывания граждан, включая частные учреждения, занимающиеся вопросами социального обеспечения».

Также сенаторы предлагают предоставлять акционерам кредитных организаций отдельных некредитных финансовых организаций «права использовать денежные средства в иностранных валютах, перечень которых устанавливается Центральным банком, для оплаты акций (долей) указанных участников финансового рынка».

Ещё одна инициатива заключается в том, что сенаторы предлагают рассмотреть возможность формирования правовых основ деятельности администраторов индикаторов на финансовом и товарном рынках; создания регуляторных условий для развития организованных торгов товарами на базе лицензии торговой системы, выдаваемой Центральным банком. Ещё одно предложение – «развитие инструментов долгосрочного накопительного страхования жизни… со схожими инструментами долгосрочных сбережений граждан».

Помимо этого, сенаторы высказали предложение для создания условий, чтобы кредитные организации из дружественных стран открывали свои филиалы в России.

«Принять меры, направленные на обеспечение условий, позволяющих кредитным организациям дружественных стран открывать свои филиалы на территории Российской Федерации, в целях расширения возможностей привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику, а также преодоления ограничений в части проведения трансграничных расчетов», – отмечается в проекте.

Также правительству предлагают разобрать вопрос о «повышении доступности финансирования для технологичных организаций, в том числе содействующих обеспечению технологического суверенитета и структурной адаптации экономики».

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