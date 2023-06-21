Псковича обвиняют в мошенничестве за продажу несуществующего трактора

14:37, 21 июня 2023, ПАИ

Прокуратура Пскова утвердила обвинительный акт в отношении жителя города, который пытался продать несуществующий трактор. Псковичу предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

В ходе предварительного расследования следствие установило, что в 2021 году мужчина размещал в интернете объявления о продаже трактора, которого на самом деле не имел, предлагая за него выгодную цену. При появлении покупателя мужчина требовал с него предоплату, которую ему переводили на банковский счёт, а затем исчезал. Всего злоумышленник совершил 11 эпизодов мошенничества с общим ущербом на сумму более 130 тысяч рублей.

Теперь ему грозит наказание за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 159 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.