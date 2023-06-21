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Спорт

Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса по силовому экстриму проведёт тренировку для псковичей

Зарядку проведёт спортсмен, четырёхкратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса в категории Track Pull (силовой экстрим) Денис Вовк в Мальской долине в Псковской области 1 июля. Об этом сообщается в группе парка в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Мальская долина. Псков. Парк активного отдыха» в соцсети «ВКонтакте»

«Все участники гарантированно получат заряд бодрости, много положительных эмоций, а также стимул для занятий спортом», – отметили организаторы.

Тренировка рассчитана для любого уровня подготовки, принять участие может любой желающий: мужчины, женщины и дети.

Тренировка начнётся в 12:00, будет продолжаться 40 минут. Место проведения – пляж Мальской долины.

«Каждый из вас сможет проявить свои возможности и способности и даже получить приз! Для всех, кто хочет стать здоровым, красивым и сильным, это будет самая настоящая тренировка под руководством рекордсмена силового экстрима. Встречаемся на «Зарядке с рекордсменом» 1 июля в Мальской долине!» – заключили организаторы.

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