Псковичей приглашают принять участие во всероссийской ярмарке трудоустройства

13:36, 21 июня 2023, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая пройдёт в Пскове на базе спортивно-развлекательного парка «Простория» 23 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Мероприятие пройдёт с 10:00 до 16:00. За это время более 50 работодателей региона проведут презентации и экспресс-собеседования с соискателями.

«Посещение ярмарки трудоустройства даст возможность молодым людям найти подработку на лето, послушать лекции от спикеров из учебных заведений, посетить мастер-классы», – отметили в пресс-службе.

Подробности можно узнать по телефону 8 (8112) 66-40-55, а также по ссылке.