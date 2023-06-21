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Общество

Псковичей приглашают принять участие во всероссийской ярмарке трудоустройства

Псковичей приглашают принять участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая пройдёт в Пскове на базе спортивно-развлекательного парка «Простория» 23 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города. 

Скриншот: с сайта организаторов ярмарки

Мероприятие пройдёт с 10:00 до 16:00. За это время более 50 работодателей региона проведут презентации и экспресс-собеседования с соискателями.

«Посещение ярмарки трудоустройства даст возможность молодым людям найти подработку на лето, послушать лекции от спикеров из учебных заведений, посетить мастер-классы», – отметили в пресс-службе.

Подробности можно узнать по телефону 8 (8112) 66-40-55, а также по ссылке.

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